سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد



بعد أن تداولت مواقع التواصل صورا لمغني البوب الشهير جاستن بيبر وزوجته هايلي أثناء خروجهما من احد المطاعم الشهيرة، مستقلين سيارة كهربائية غريبة الشكل من علامة رولز رويس، نتعرف خلال هذا التقرير على مواصفات السيارة بعد ظهور فيديو جديد لها ,





سيارة جاستن بيبرفي الاصل سيارة اختبارية من رولز رويس والفارق ، أن أغطية العجلات متصلة بجسد السيارة، في حين جعلتها رولزرويس تبدو منفصلة عن جسد السيارة في سيارتها الاختبارية، بالإضافة إلى بعض الاختلافات البارزة الأخرى التي جعلت سيارة جاستن بيبر تبدو أقل جودة بعض الشيء السيارة فريدة من نوعها .







قد تختلف الآراء حول مدى أناقة تصميمها، إلا أنها تظل واحدة من أغرب سيارات رولزرويس التي رأيناها حتى الآن. وسيارة جاستن بيبر هي من أغرب السيارات المعدلة من طراز رولزرويس رايث المملوكة للمغني الشهير جاستن بيبر.





تم رصد السيارة أثناء وجودها في ماليبو، وتبدو كسيارة مستقبلية كالتي نُشاهدها في أفلام الخيال العلمي، لكنها تبدو مألوفة بعض الشيء، حيث تُشبه سيارة رولزرويس 103EX الاختبارية، والمعروفة أيضًا باسم رولزرويس Vision Next 100 الاختبارية والتي دشنتها في 2019، مع تصميم عائم، وأغطية عجلات تغطي جميع العجلات الأربع.



في الغالب تكون السيارات المعدله مرتبطة بالمشاهير، بدءً من سيارة فورد SVT Lightning المملوكة لـ ليدي جاجا، وصولًا إلى دودج تشارجر 1970 المعدلة المملوكة لكيفين هارت الممثل الامريكي .