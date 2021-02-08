بعد قرار التعليم العالي بمد فترة التسجيل للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة لطلاب المعادلات .. تعليمات مهمة يجب الاطلاع عليها قبل التسجيل .. وهكذا تم تجنب الكيانات الوهمية

لطلاب الثانوية العامة.. معك خطوة بخطوة للتسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة

لطلاب تنسيق الجامعات الخاصة.. تعليمات هامة لا بد من الإطلاع عليها قبل التسجيل

لطلاب المعادلات.. التعليم العالي تمد فترة التسجيل للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة





أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى التقدم بنظام القبول الإلكتروني للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعي 2020/2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي cpnu-admission.edu.eg





فقد تقرر مد فترة رفع مستندات طلاب المعادلات حتى الساعة الثانية عشر ( 12 ظهرًا ) من يوم الأربعاء الموافق ١٠-٢-٢٠٢١، وفى حالة عدم توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقدم يمكن الاستعاضة بتقديم إقرار موقع من الطالب وولى أمره باستيفاء المستندات المطلوبة قبل يوم ١٠-٣-٢٠٢١.





ومن جانبه قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن جاري تسجيل الطلاب للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة، حيث يستمر فتح باب التنسيق لمدة 3 ايام ، مشيرا إلى أن نتيجة القبول ستعلن في يوم 16 فبراير ، بينما تفتح التظلمات يومي 17 و18 فبراير.





وعلق السيد عطا رئيس قطاع التعليم، علي جهود لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد تمكن لجنة الضبطية القضائية لدى الوزارة من مداهمة 205 كيانات وهمية، مشيرا إلى أنه سبق وأن حذرت الوزارة جميع الطلاب من مثل هذه الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية وذلك دون ترخيص وخاصة خلال فترة التنسيق والتي تكون أكثر جذبا للطلاب.

وأشار "عطا" في تصريح لـ"صدى البلد"، إلى إنه يتم إحالة هذه الكيانات إلي النيابة العامة على الفور حتى يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، مؤكدا أنه بمجرد علم الوزارة بوجود هذه الكيانات يتم مداهمتها على الفور وغلقها ، بينما يكون مصير الطلاب بها العودة إلى الكليات التي رشحت لهم من قبل مكتب التنسيق.









واوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هناك بعض التعليمات التي يجب الاطلاع عليها جيدا وهي:

- يسمح بالتقدم للطلاب الحاصلين على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها في آخر عامين دراسيين فقط





- يجب على الطالب الذي يتم ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل من إعلان نتيجة القبول





- الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح وسداد المصروفات سيتم حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي





- لا يتم استرداد المصروفات بعد تسديدها

- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة

طريقة التقدم والتسجيل





- طريقة الدخول لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى





- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.





- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.





- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.





- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.





- يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم أرسلها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته





وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن طريقة التقدم والتسجيل لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى:





- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.





- يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي في خانة اسم المستخدم وإدخال رقم الجلوس في خانة كلمة المرور.





- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله.





- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.





- يقوم الطالب بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب المفعل والتي تم أرسلها على بريده الإلكتروني، ومن ثم يقوم بتسجيل رغباته.









بينما طريقة التسجيل لطلاب الشهادات الأخرى:





- يختار الطالب تسجيل الدخول من القائمة اليمنى.





- يختار الطالب حساب جديد ويقوم بإدخال الرقم القومي.





- يقوم الطالب باستيفاء البيانات مع إدخال البريد الإلكتروني ثم تفعيله وإدخال رقم الهاتف المحمول ثم تفعيله، ثم يقوم برفع ملف واحد بصيغة PDF يحتوي على صور واضحة لجميع المرفقات المطلوبة،

تعرف على المرفقات المطلوبة حسب نوع كل شهادة بالضغط هنا





- بمجرد استيفاء البيانات سيتم تفعيل الحساب وارسال بريد إلكتروني للطالب يحتوي على بيانات الدخول الجديدة.





- يقوم المختصين بمراجعة المستندات المرفوعة، وعلى الطالب مراجعة بريده الإلكتروني بصورة دورية حيث سيتم التواصل عن طريقه لاستيفاء أي مستندات مطلوبة .





- بعد اكتمال مراجعة البيانات من قبل المختصين، سيتم إرسال بريد إلكتروني للطالب للقيام بتسجيل رغباته.









وجدير بالذكر أنه تم فتح النظام على الموقع المحدد لمدة ٣ أيام، اعتبارا من يوم السبت الماضي ٦ فبراير في تمام الساعة العاشرة صباحا، والذى يستمر حتى يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتباري وإبلاغه للطلاب.

كما يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة ١٢ فبراير والسبت ١٣ فبراير والأحد ١٤ فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين ١٥ فبراير الجاري.









ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء ١٦ فبراير، وقبول التظلمات في أيام الأربعاء ١٧ فبراير، والخميس ١٨ فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب، وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت ٢٠ فبرايرالجاري.



