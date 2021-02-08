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برلمان

أبو العينين وكيل مجلس النواب: نحتاج سياسات وتشريعات كثيرة لتفجير الطاقات الكامنة للاقتصاد ..وعلينا التخطيط من أجل عمل "براند" لمصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:20 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
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فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح وعدسة خالد مشعل

النائب أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:

مصر يجب أن تكون عنصرا في إمداد سلاسل القيمة المضافة
الحديث عن العدالة المكانية يمثل تحديا كبيرا بعد متغيرات أزمة كورونا 

مديونيات العالم مفزعة وتدفعنا لضرورة توطين سياسات القيمة المُضافة 

أين نحن من ثورة الجيل الخامس في ظل تغير التنافسية العالمية؟

نحتاج سياسات وتشريعات كثيرة لتفجير الطاقات الكامنة للاقتصاد المصري

هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بحصولها على جائزة التميز الحكومي، مؤكدا أن ذلك يمثل نجاحا للمرأة المصرية.

وقال وكيل المجلس، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزيرة التخطيط، إن الدكتورة هالة السعيد تستحق هذا القدر وأكثر لعلمها وخبرتها.

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رسالة لوزيرة التخطيط، قال فيها: الطموحات اختلفت والرؤى اختلفت لذلك كان الله في عونك يا معالي الوزيرة.

وأشار أبو العينين، إلى أن الحديث في الوقت الحالي بدأ عن العدالة المكانية، وهو يمثل عبئا كبيرا بعد المتغيرات عقب أزمة فيروس كورونا.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن مديونيات العالم "مفزعة"، مشيرا إلى أنها بلغت 258 ترليون دولار، مشيرا إلى أن ذلك يغير توجه العالم لتوطين سياسة القيمة المضافة.

وطالب أبو العينين، بضرورة العمل على أن تكون مصر عنصرا في إمداد سلاسل القيمة المضافة لما بعد فيروس كورونا، متسائلا: أين نحن من ثورة الجيل الخامس في ظل تغير التنافسية العالمية؟

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن التحدي أمام مصر هذه المرحلة الدخول في كل محافظات الجمهورية، وكذلك دخول السوق الأفريقي، قائلا: علينا التخطيط من أجل عمل "براند لمصر".

وشدد أبو العينين، على أهمية التخصص الإنتاجي في كل محافظة، قائلا: وعلينا كذلك تفجير الطاقات الكامنة، متابعا: هذا يحتاج سياسات كثيرة وتشريعات كثيرة والفترة المقبلة ستشهد مفاجآت.

وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن أرقام الإنجازات لا تزال متواضعة، ولا تعكس القدرة الكامنة للاقتصاد المصري.
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