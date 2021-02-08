320 متر.. إزالة تعديين على أرض زراعية بالدلنجات في البحيرة..صور

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدي إبراهيم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتى تعد علي الأراضي الزراعية بالبندر وقرية طيبه بمساحة 320 مترا عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و دمنهور، أمس الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات على مساحة 1175 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعد في المهد بمساحة 675 م٢ بمدينة الدلنجات وقرية كوم زمران عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وقواعد خرسانية

- إزالة تعديات على حرم الطريق الزراعى والسكة الحديد بمساحة 500 م٢ أمام قرية دنشال بدمنهور عباره عن بناء محلات و إشغال بالطريق العام.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار، أمس السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد على مساحة 600 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعد بمساحة 600 م٢ بالطريق الزراعى بدمنهور

- إيقاف أعمال بناء مخالف لعدد 3 حالات بنطاق مدينة كفر الدوار والتحفظ على الأدوات المستخدمة

كما تضمنت الأعمال إزالة شدات خشية و أعمدة بمنطقة ( أبو السيد - الكدوة - عزبة يونس).

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز (حوش عيسي- بدر - الدلنجات)، الجمعة الماضية ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعد على مساحة 9550 م٢ عبارة عن:-

- إزالة حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 8400 متر بحوش عيسى عبارة عن أرض مزروعة.

- إزالة سور مخالف بدون ترخيص بطول 1000 متر خارج الحيز بنطاق وحدة أحمد عرابي مركز بدر

- إزالة حالة تعد بمساحة 150 مترا بقرية طيبه بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، كما تم فك شدة خشبية وحديد تسليح والتحفظ علي المعدات.

يذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و المحمودية، الخميس الماضي ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة 625 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 2 حالة تعد بمساحة 415 م٢ بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 210 م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي ( الدلنجات - حوش عيسي )، الأربعاء الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالة تعد على مساحة 1595 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 8 حالات تعد في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٤٩٥ مترا بقرية طيبه بالدلنجات في المهد عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك ٢ شدة خشبية دور ارضي وفك حديد التسليح لبناء مخالف بقري المسين وكوم زمران وتم التحفظ على معدات البناء.

- إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعيه بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بحوش عيسى.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي رشيد و إيتاي البارود، الجمعة الماضية ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة ١٢٩٤ م٢ عبارة عن الآتي:-

- فك شده خشبيه بدور ثالث علوى على مساحه ١٠٤٤ م٢ بمزرعه دواجن بقريه الجديه التابعه للوحده المحليه لقرية محله الأمير برشيد.

- تنفيذ قرارى إزالة فورية لمبان مخالفة بمساحة ٢٥٠ م٢ بنطاق قري ششت الأنعام و صفط الحرية بإيتاى البارود.

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