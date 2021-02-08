لجنة من الصحة تتابع توافر الأوكسجين بمستشفى بئر العبد المركزى

كلف الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء ، لجنة من ادارة الصحة المهنية فى بالمديرية بالمرور على مستشفى بئر العبد المركزى ، وذلك لمراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، ومدى تطبيقها على جميع منشآت وأجهزة المستشفى ،





وكذلك الاطلاع على الخطط والبرامج لمواجهة حالات الطوارىء .. مع اتخاذ كافة اجراءات السلامة والصحة المهنية ، وكذا اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة كورونا ، وذلك حرصا على سلامة العاملين ونزلاء المستشفى .

وأكد فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي فى مديرية الصحة أن اللجنة تفقدت تانكات ومولدات الأوكسجين ومولدات ومحولات الكهرباء من الجهد العالى والمنخفض داخل المستشفى .. الى جانب الوقوف على مدى تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين داخل المستشفى والرواد .

وقد تم دعم مستشفى بئر العبد النموذجي محافظة شمال سيناء، بخزان أوكسجين سعة 10800لتر لمواجهة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ،استجابه لطلب أهالي بئر العبد من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، خلال زيارتها مؤخرا إلى شمال سيناء، و ذلك في إطار إهتمام الدولة بدعم القطاع الطبي بشمال سيناء، من اجل تقديم أفضل خدمة للمرضى بمحافظة شمال سيناء.

ووافقت وزيرة الصحه أثناء زيارتها لمحافظة شمال سيناء الشهر الماضي، علي توفير 50 أسطوانة أكسجين بمستشفيات محافظة شمال سيناء العامة والمركزي، 9 آلاف سرنجة ذاتية التدمير، 1000 كيلو قطن، 800 قسطرة، 400 عدسة لاصقة صلبة.

كما وافقت علي ارسال أكثر من 5 آلاف عبوة من أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا لمستشفيات المحافظة ، وكذلك توفير جهاز تحليل PCR بالمستشفى لخدمة الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة شمال سيناء.

ووجهت الوزيرة بتوفير 2 خزان أوكسجين جديد بمستشفى العريش العام ليصبح الإجمالي 4 خزانات أوكسجين بالمستشفى، وإنشاء محطة لتوليد الأكسجين، لتوفير الأوكسجين الطبي اللازم للمرضى بشكل مستمر في المستشفى.

كما وافقت علي توفير أطباء الرعاية العاجلة وقوافل الانتشار السريع و تحقيق بروتوكول التعاون الطبى مع الجامعات المصرية ومعهد القلب الذين يؤدون خدمات جليلة للمحافظة .الي جانب توفير كافة الاحتياجات الطبية لأهالي شمال سيناء بشكل عاجل وفوري.





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