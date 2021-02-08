الكويت تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة أن الإحصائيات اليومية تظهر ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.





وجددت المصادر الدعوة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.





وعلمت الراي أن وزارة الصحة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية حوالي 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن نسبة الحالات قياسا إلى عدد المسحات تتجاوز 10 في المئة لليوم الثالث على التوالي.





وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات والعناية المركزة.





وسجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 170998 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 966 حالة. كما تم شفاء 445 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 161538 حالة.



