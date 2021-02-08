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برلمان

وهدان: المنح باب كبير للفساد.. وأطالب بلجنة لبحث أصول وأملاك الدولة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد النائب سيلمان وهدان عضو مجلس النواب، أن المنح باب كبير للفساد ولا بد من قرار كنترول على هذا الموضوع وهناك جمعيات تحصل على منح، قائلا: "وكل وزارة بتجيلها منح ومحدش شايف حاجه ولم تستخدم"، مطالبا بتشكيل لجنه لبحث هذا الموضوع. 

وأضاف وهدان في تعقيبه علي كلمة وزيرة التخطيط أمام البرلمان أننا في عصر إنجازات بل إعجازات من خلال مشروعات التي تقوم بها الدولة ولكن هناك مشروعات منذ 10 سنوات مثل جامعة بورسعيد لم يتم النظر إليها أو الانتهاء منها وهذا يثير الاستغراب، موكدا أن الافتتاحات لا بد أن تكون واقعية، "شريط ومقص يبقي كده المشروع انتهى".

وطالب وهدان بتشكيل لجنة لبحث أن أصول وأملاك للدولة الموجودة هل هذه الأصول مستغلة وأن نقوم بعمل جدوله لها، وإذا كان ليس لها جدوى في ظل الحكومة فإننا فى حاجة إلى تحقيق الشفافية.
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