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اقتصاد

4.5 مليار جنيه تكلفة المنحة الرئاسية للعمالة المتضررة من جائحة كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:34 م
وزيرة التخطيط امام
وزيرة التخطيط امام البرلمان
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آية الجارحي
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة قامــــت بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنيّة بملف "صرف المنحـــة الرئاســـية للعمالة الـمُتضرّرة من جائحة فيروس كورونا".


جاء ذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ولفتت إلى أنه في إطار دور سيادتها كمُقرّر للجنة التي شكّلها دولة رئيس مجلس الوزراء لإدارة هذا الملف، من حيث وضع معايير الاستحقاق، والتنسيق بين كافة الـمُبادرات الداعمة، وإنشاء قاعدة بيانات مُتكاملة عن العمالة الـمُتضرّرة.

وأشارت إلى أن عدد الـمُسجّلين على قاعدة البيانات في المرحلة الأولى من الـمُبادرة بلغ  4.4 مليون عامل وبلغ عدد الـمُستحقين 2.1 مليون عامل، بإجمالي مبلغ للمرحلة الاولى 2.4 مليار جـــنيه، وبعد مد المنحة لثــــلاثة أشهـــــر أخـــــرى (المرحلة الثانية) بتوجــــيه من رئيـــــس الجمهــــــورية، بلغ عدد الـمُسجّلين على قــاعدة البيانات 6 ملايين عامل. 

وبلغ عدد الـمُستحقين للمنحة نحو 2.2 مليون مواطن؛ وقد بلغ اجمالي تكلفة المرحلتين الاولى والثانية نحو 4,5 مليار جنيه.
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