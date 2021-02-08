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برلمان

برلمانى لوزيرة التخطيط: عدم الالتزام بالنسب الدستورية لميزانية التعليم والصحة جريمة فى حق الوطن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:33 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل

انتقد الدكتور فريدى البياضي، عضو مجلس النواب، عدم انفاق المخصصات الدستورية لنسب ميزانية الصحة والتعليم، مؤكدا أنه  يتم التلاعب فى تلك النسب، ولن يكون هناك تنمية حقيقة إلا بأوجه الإنفاق الصحيح.

وقال البياضي، خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، إن التلاعب فى نسب التعليم ،والصحة، جريمة فى حق الوطن ،والدستور، كاشفا ان البيان التحليلى لوزارة التخطيط ،أظهر أن ما تم إنفاقه على الصحة، 1,3% وليس 3%، وذلك بسبب تحميل ميزانية الصحة مصادر مختلفة مثل ميزانية مسشتفيات الأزهر،فضلا عن تحميلها  المنح القادمة من الخارج.

واضاف :"وهو نفس السيناريو الذي  يتكرر مع ميزانية التعليم ،والتى أعلنت الحكومة عن وصولها نسبة  5,7، ولكن البيان التحليلي أظهر أن اجمالي ما تم إنفاقه علي التعليم 1,5% ".

ووجه حديثه لوزيرة التخطيط قائلا :"  بنمسك فى خناق وزير التعليم، والصحة،وهم مظلومين والمسسئولية الحقيقية مسئولية المالية والتخطيط ".

واشار إلى أن مؤشرات الفقر، التي أعلنها رئيس الوزراء، بانخفاض معدلاتها إلى اقل من 29%، يعكس أنه  يتحدث عن دولة أخري  متابعا :"  نرى الناس تعاني من عدم وجود  الشغل وتلك الاحصائية التي اعلنها رئيس الوزراء كانت ما قبل الكورونا ".

واضاف :"العالم كله يعاني اقتصاديا وليس عيبا أن نعلن الحقائق خاصة أن معهد التخطيط اظهر معدلات الفقر 44%" متسائلا  لماذا اخفاء الحقيقية رغم انه أمر طبيعي ".

وواصل :" الفساد هو البالوعة التى تبتلع أى تنمية خاصة أن  تصنيف مصر فى  مكافحة الفساد جاء في  مركز متاخر حيث جئنا في المركز ال 117 من اصل 180 دولة وهو  أمر يؤثر بقوة على التنمية المستدامة "
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