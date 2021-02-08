ورشة مجانية لتعليم السيناريو والحوار في شمال سيناء

نظمت "مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية"،محافظة شمال سيناء، ورشة مجانية لتعليم السيناريو والحوار للأعمال الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية في مقرها بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.





جاء ذلك ضمن انشطة المؤسسة لخدمة المجتمع وخلالها استضافت المؤسسة الفنان والسيناريست أحمد الخليلي احد أبناء سيناء المتميزين ، الذى شارك بتقديم الخبرات لتنمية مهارات الكتابة وتسويق سيناريو ناجح عند المؤسسات الإعلامية و شركات الإنتاج ومنها الإيمان بقضية محددة و القدرة على ترجمتها الي عمل فني .





وقدمت الندوه مسيرة للفنان الخليلى وخبراته في الأعمال التي قام بالمشاركة بالتمثيل فيها او كتابة سيناريوهاتها وعرضت في القنوات المختلفة ومنها " زهرة بريه الحاصل على الميدالية البرونزية في مهرجان الأردن للأعمال الدرامية العربية وليالي الحلمية والسقوط في بئر السبع وضد التيار وعبده أفكار وقليل من الحب كثير من العنف ووكالة عطية والعائلة والطرطور وهالو دوللي والنجمة الفاتنة.. و غيرها ".



وتواصلت الفعالية لمدة " السبت و الأحد" بحضور ١١ كاتبا من الشباب بشمال سيناء.





واوضح الكاتب مجدي الشريف ( عضو مجلس امناء مؤسسة حياة) منسق الورشة ، ان الورشة هى الأولى من نوعها تعقد في شمال سيناء، و تستهدف تقديم الخبرات للكتاب الشبان من الجنسين، بحضور قامة فنية ممثلة في السيناريست احمد الخليلي، واعتبرا الورشة نواة لإطلاق فعاليات دورية لصقل قدرات المواهب الشابة.



وقدم الفنان القدير خبراته لأبناء سيناء فى فن كتابة السيناريو والحوار للأعمال الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية ، كما شملت الندوة المحاضرات والنقاشات النظرية لكيفية التعامل مع القصة لتحويلها إلى عمل إذاعى أو مرئي ، وورشة تنفيذية لجميع الشباب الحضور لتنفيذ عمل من البيئة السيناوية وآخر من قصص المجتمع الحضرى فى صورة مشاهد من السيناريو والحوار.





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