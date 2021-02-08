ورشة مجانية لتعليم السيناريو والحوار في شمال سيناء

نظمت "مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية"،محافظة شمال سيناء، ورشة مجانية لتعليم السيناريو والحوار للأعمال الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية في مقرها بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
جاء ذلك ضمن انشطة المؤسسة لخدمة المجتمع وخلالها استضافت المؤسسة الفنان والسيناريست أحمد الخليلي احد أبناء سيناء المتميزين ، الذى شارك بتقديم الخبرات لتنمية مهارات الكتابة وتسويق سيناريو ناجح عند المؤسسات الإعلامية و شركات الإنتاج ومنها الإيمان بقضية محددة و القدرة على ترجمتها الي عمل فني .
وقدمت الندوه مسيرة للفنان الخليلى وخبراته في الأعمال التي قام بالمشاركة بالتمثيل فيها او كتابة سيناريوهاتها وعرضت في القنوات المختلفة ومنها " زهرة بريه الحاصل على الميدالية البرونزية في مهرجان الأردن للأعمال الدرامية العربية وليالي الحلمية والسقوط في بئر السبع وضد التيار وعبده أفكار وقليل من الحب كثير من العنف ووكالة عطية والعائلة والطرطور وهالو دوللي والنجمة الفاتنة.. و غيرها ".
وتواصلت الفعالية لمدة " السبت و الأحد" بحضور ١١ كاتبا من الشباب بشمال سيناء.
واوضح الكاتب مجدي الشريف ( عضو مجلس امناء مؤسسة حياة) منسق الورشة ، ان الورشة هى الأولى من نوعها تعقد في شمال سيناء، و تستهدف تقديم الخبرات للكتاب الشبان من الجنسين، بحضور قامة فنية ممثلة في السيناريست احمد الخليلي، واعتبرا الورشة نواة لإطلاق فعاليات دورية لصقل قدرات المواهب الشابة.
وقدم الفنان القدير خبراته لأبناء سيناء فى فن كتابة السيناريو والحوار للأعمال الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية ، كما شملت الندوة المحاضرات والنقاشات النظرية لكيفية التعامل مع القصة لتحويلها إلى عمل إذاعى أو مرئي ، وورشة تنفيذية لجميع الشباب الحضور لتنفيذ عمل من البيئة السيناوية وآخر من قصص المجتمع الحضرى فى صورة مشاهد من السيناريو والحوار.
اقرأ أيضا:
ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال