بسبب كورونا.. تعرف على أهم الجوانب التي يجب مراعتها عند تقديم الأعذار الطبية





قدم العذر الطبي عند دخول الامتحان أو قبل أو أثناء أو خلال يومين على الأكثر من تاريخ انتهاء الاختبار ولا ينظر لأى عذر مقدم بعدها.





يقدم باسم العميد ويوضع باليد في أرشيف الكلية أو يرسل عبر البريد.





فور وصول الخطاب تقدم إدارة الكلية الطالب إلى لجنة الرعاية الطبية.





السرعة في تقديم الأعذار الطبية قبل إعلان النتائج.





إذا كان المرض أثناء أداء الاختبار يوقع الكشف الطبي على الفور مع كتابة التقرير وتعتمد من رئيس اللجن الطبية.





وإذا كان المرض يمنع الطالب من الحضور يتوجة الطالب الى أقرب مستشفى حكومية أو مستشفى الطلاب وإخطار الكلية بذلك.





عدم تكرار الأعذار الطبية في الدور الواحد.





النظر في التظلمات المقدمة الخاصة بالأعذار الطبية من قبل العميد.





تشكيل لجان خاصة بالمرضي بالكلية فقط.





بعد إعلان المجلس الأعلي للجامعات موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول بعد إجازة منتصف العام الدراسي وسط إجراءات إحترازية مشددة مع قبول الأعذار الطبية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.اقرأ أيضًا: توقف امتحانات التويفيل بجامعة حلوان حتى نهاية فبرايرويعرض موقع صدى البلد ما يجب مراعاته لقبول الأعذار الطبية بالكليات في حالة إصابة الطلاب بكورونا أو غيرها من الأمراض:النظر في الأعذار الطبية من قبل اللجنة الطبية بالكلية واستشارة الأخصايين في الحالات التي تتطلب.في الأمراض النفسية يجب تقيدم شهادة من قبل مستشفى حكومية وعرضها على لجنة ثلاثية من أعضاء كلية الطب باختبار العميد.لا يجوز أن تزيد عدد الأعذار المرضية عند دخول الاختبارات على مرتين خلال سنوات الدراسية.