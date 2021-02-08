استعان بنسيبه للانتقام من مديره.. القصة الكاملة لضبط عصابة أحرقت سيارة حكومية بالإسماعيلية

كشفت التحقيقات مع تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، عن تفاصيل جديدة في واقعة اشعال النيران بسيارة حكومية خاصة بشركة كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية .





أكدت التحقيقات التي جرت بنيابة مركز الإسماعيلية، أن المتهم الأول يعمل في شركة الكهرباء بالإسماعيلية وأنه علي خلاف مستمر مع مديره فقرر الانتقام منه.





واتفق المتهم الأول ويدعى "فتحي.ش.م ، 55 عامًا"، مقيم بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث، موظف بشركة الكهرباء مع شقيق زوجته ويدعى "محمد.ص.ع، 37 عامًا، مقيم بأبو صوير سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا.





واستعان المتهم الثاني باثنين آخرين من أصدقائه لإشعال النيران في سيارة المدر أسفل منزله بمنطقة التعاون بدائرة مركز الإسماعيلية، وكشفت مصادر أن السيارة التي تم إشعال النيران بها مملوكة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وهي ضمن مخصصات مدير الشركة للتحرك بها خلال فترة عمله.





من جهته أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بحبس 4 أشخاص أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بإشعال النيران في سيارة حكومية.



