ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استعان بنسيبه للانتقام من مديره.. القصة الكاملة لضبط عصابة أحرقت سيارة حكومية بالإسماعيلية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:04 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
كشفت التحقيقات مع تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، عن تفاصيل جديدة في واقعة اشعال النيران بسيارة حكومية خاصة بشركة كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية

أكدت التحقيقات التي جرت بنيابة مركز الإسماعيلية، أن المتهم الأول يعمل في شركة الكهرباء بالإسماعيلية وأنه علي خلاف مستمر مع مديره فقرر الانتقام منه.

واتفق المتهم الأول ويدعى "فتحي.ش.م ، 55 عامًا"، مقيم بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة قسم ثالث، موظف بشركة الكهرباء مع شقيق زوجته ويدعى "محمد.ص.ع، 37 عامًا، مقيم بأبو صوير سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا.

واستعان المتهم الثاني باثنين آخرين من أصدقائه لإشعال النيران في سيارة المدر أسفل منزله بمنطقة التعاون بدائرة مركز الإسماعيلية، وكشفت مصادر أن السيارة التي تم إشعال النيران بها مملوكة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وهي ضمن مخصصات مدير الشركة للتحرك بها خلال فترة عمله.

من جهته أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بحبس 4 أشخاص أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بإشعال النيران في سيارة حكومية.

تمكنت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام من القبض علي تشكيل عصابي ارتكب واقعة إحراق "سيارة حكومية" تابعة لشركة الكهرباء بالإسماعيلية.

وكان اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بإشعال مجهولون النار في سيارة "نيسان" بمنطقة التعاون، وأمر علي الفور بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية لكشف لغز الواقعة.

وبتشكيل فريق بحث كشفت التحريات عن هوية أحد المشاركين في ارتكاب الواقعة ممن لهم معلومات جنائية وسبق اتهامه في بعض القضايا ويدعى محمد.ص.ع 37 سنة مقيم أبوصوير سبق اتهامه والحكم عليه في عدة قضايا مابين قتل عمد وضرب وسرقة وتم القبض عليه.

وتمكنت حملة مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفى العدوي وملهم البلتاجي وعمر الطحاوي وكمان صلاح ومحمود عبد الجواد من ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

والقت الشركة القبض علي فتحي.ش.م 55 سنة مقيم بمنطقة ارض الجمعيات بدائرة قسم ثالث ومحمد.م.ع 18 سنة مقيم بدائرة قسم ثالث وعبد الرحمن.ع.س 18 سنة مقيم بدائرة قسم أول. 

وكشفت المصادر عن وجود خلاف بين المجني عليه وأحد الأشخاص من المتهمين الأربعة دفعه لمحاولة الانتقام منه بإشعال النيران في سيارته فقرر بالاشتراك مع آخرين إحراق السيارة.

وبحسب المصادر فإن المتهمين أحضروا مواد قابلة للاشتعال وقاموا بإشعال النيران في السيارة مستغلين هدوء المنطقة في ساعة متأخرة من الليل وفرو هاربين لمنطقة جبلية قريبة من منطقة التعاون.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة للمتهمين وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

اقرأ أيضًا: 
 

بالمخالفة لقانون الانتخابات.. دعاية مكثفة للمرشحين في نقابة المحامين للإسماعيلية

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقليوبية

المتهم بحرق توك توك سيدة بالقليوبية: خدت فلوسى ووعدتني بالزواج وضحكت علي

القبض على تشكيل عصابي أشعل النار في سيارة تابعة لشركة كهرباء الإسماعيلية

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد شادية.. تعرف على عدد زيجاتها

عوض تاج الدين: تخطينا فترة الذروة في الموجة الثانية من كورونا

على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ