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أخبار البلد

مزرعة كوم أوشيم .. القصير يوجه بدراسة الأسلوب الأمثل لإدارتها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:42 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، مزرعة كوم اوشيم، التابعة لقطاع الانتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.

ووجه وزير الزراعة بدراسة الاسلوب الامثل لادارة المزرعة بشكل اقتصادي بما يحقق الغرض الذي انشئت من اجله، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بحصر كافة الاصول غير المستغلة، وعدم ترك اي اصل غير مستغل والبحث عن الفرص البديلة، الامر الذي يدعم الاقتصاد الوطني.

من ناحيته أعرب محافظ الفيوم بوزير الزراعة، عن ترحيبه بوزير الزراعة لزيارة المحافظة، مؤكدا على ان ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والمشترك بين وزارة الزراعة والمحافظة، لدعم مزارعي المحافظة، وتحقيق التنمية الزراعية، من خلال رفع كفاءة المشروعات الزراعية التنموية بها.

وتبلغ المساحة الكلية للمزرعة حوالي 325 فدان وتشمل معصرة لزيت الزيتون أنشئت عام 2000 بمنحة اسبانية طاقتها طن ونصف كل ساعة ومكونة من وحدة غسيل الثمار وحدة هرس الثمار وحدة فصل مكونات الثمار وحدة استخلاص الزيت وتقوم ايضا بخدمة مزارع القطاع الخاص، فضلا عن 110 فدانين منزرعة زيتون وحوالي 100 فدان محاصيل حقلية و15 فدان نخيل سيوي بالإضافة إلي 6 أفدنة مشاتل للزيتون .

ورافق وزير الزراعة خلال الزيارة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.
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