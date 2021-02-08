استشاري جلدية يكشف عن مرض لا تظهر له أعراض ويزداد بالشتاء |شاهد

كشف الدكتور عاصم فرج ، استشاري الجلدية ، عن مرض جلدي خطير لا تظهر له أعراض جلدية ، وهو "الجلد الجاف" ، لافتا إلى أن هذا المرض الجلدي يبدأ بـ أحساس بالهرش ، مما يتسبب في علامات جلدية وحبوب .





ولفت عاصم فرج ، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إن بي سي مصر 2" ، إلى أن هذا المرض ، يتسبب في "هرش" شديد بالظهر والقفا ، ويزداد باالشتاء ، بسبب قلة الترطيب ، وقلة شرب الماء .





وأشار إلى أن علاجة يبدأ بالترطيب ، منوها أن للجلد الجاف أنواع ، منها الجلد الجاف الوراثي ، وبعض الأعراض الجانبية للأدوية .





وتابع : أن الهرش في هذه الحالة يكون معديا ، في حالة أن الشخص الموجود هو أيضا مصاب بالجلد الجاف.



