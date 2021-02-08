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تعليم

تربية نوعية عين شمس : الأسبوع الأول للاختبارات التطبيقية والخروج من اللجنة بعد منتصف الوقت

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:19 م
تربية نوعية عين شمس
تربية نوعية عين شمس
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باسنتي ناجي

 قال  الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الكلية أستعدت لبدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام وذلك بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

 

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 أوضح عميد تربية نوعية عين شمس في تصريحات لموقع صدى البلد ،أن عدد ساعات الإختبار تختلف حسب طبيعة المادة من عملية وتطبيقية الي نظرية ، لافتًا الي أن الكلية تبدأ الأسبوع الأول من الإختبارات بالإمتحانات التطبيقية للفرق الطلابية والدراسات العليا.

 

واكد عميد الكلية الي أن الكلية أتاحت للطالب الخروج بعد منتصف الوقت في أى حال ، مشددًا علي  الألتزام بإجراءات  أداء الإختبارات لكافة الطلاب والمعتادة لكل عام.

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