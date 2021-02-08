رئيس جامعة سوهاج يبحث ترفيق 352 وحدة سكنية لهيئة التدريس بالجامعة الجديدة

عقد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، ظهر اليوم اجتماع مع المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، لبحث آليات ربط المقر الجديد للجامعة بمدينة سوهاج الجديدة، وتوصيل المرافق لعدد ٣٥٢ وحدة سكنية بالجامعة الجديدة خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.









وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الإجتماع ناقش عدد من النقاط التي تسهم في دفع عجلة التنمية بمدينة سوهاج الجديدة وسرعة إعمارها، من خلال الإنتهاء من جميع المعوقات المتعلقة برصف الطريق الرابط بين الجامعة والمدينة بداية من البوابة الجنوبية للجامعة بطول واحد كليو متر للداخل، وتوصيل المرافق لعمارات أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجديد وتشمل توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي.





واضاف انه سيتم كتابة مذكرة مدعمة بالقرارات والمخططات ورفعها لوزير الإسكان لأخذ قرار بشأن عملية الترفيق.





ومن جانبه أكد المهندس رجب سالمان انه تم تقديم طلبات التصالح الخاصة بعمارات اعضاء هيئة التدريس، وجاري اخذ الموافقات الفنية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يتعلق برصف الطريق.



