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تعليم

عميد أداب القاهرة: مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في اضيق الحدود

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن كيف حقيقة وجود مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وكيف يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية

قال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد، أن الكلية يقوم بيها مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه في اضيق الحدود، بالإضافة إلى تطبيق الاجراءات الاحترازية منها حضور عدد قليل جدا  لا يزيد عن اربعة فضلا عن أعضاء المناقشة ويكون عددهم  ٣ بالإضافة الى الطالب نفسه وذلك للحفاظ على التباعد الاحتماعى مع ارتداء الكمامات. 


وكان قد أكد "شاهين"، إن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها. 

وأشار، إلى أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم. 
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