الإمارات.. أربعة قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية أمام حاكم دبي

أدى أربعة قضاة في الإمارات، اليوم الاثنين، اليمين القانونية، أمام حاكم دبي رئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.





ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بمناسبة انضمامهم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي.





وكان من بين هؤلاء القضاة، أول قاضية إماراتية يتم تعيينها في محاكم المركز.





وأكد الشيخ بن راشد آل مكتوم، أهمية ربط السلك القضائي في الدولة بالكفاءات القانونية الإماراتية، وتمكينهم، لاسيما الشباب منهم، للتميز في هذا المجال الذي يشكل أحد أهم ركائز نهضة المجتمع والضمانة التي تكفل له التقدم والازدهار ضمن سياج متين من القوانين والتشريعات الواضحة والمتطورة.





وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للقضاة الأربعة في إقامة ميزان العدل وترسيخ سمعة محاكم مركز دبي المالي العالمي كوجهة موثوقة ومقدَّرة فيما يتعلق بالفصل في المنازعات.





وأثنى على دور المرأة الإماراتية وإسهامها في بناء مستقبل الوطن، إذ أثبتت جدارتها للوصول إلى أرقى المناصب في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال القضائي.





وأدى اليمين القانونية أمام الشيخ بن راشد، ناصر هاشم ناصر عبدالله آل ناصر، ومها خالد محمد كدفور المهيري، القاضيان بالمحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والقاضي لورد أنجوس جيمس سكوت قليني، والقاضي سير بيتر هينري قروس، بمحكمة الاستئناف في محاكم المركز التي تعمل وفق القانون الأنجلوساكسوني.