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رياضة

الدجلاوي محمد صفوت يشارك في بطولة تشالنجر بيلا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:35 م
محمد صفوت
محمد صفوت
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ياسمين تيسير
استمرارًا لمنافسة أبطال وادى دجلة على ألقاب التنس العالمية والمحلية، يستعد بطل التنس محمد صفوت للمشاركة في بطولة تشالنجر بيلا المنظمة من الاتحاد الدولي للتنس، والتي ستجرى فعاليتها على ملاعب إيطاليا،خلال الفترة من 8 إلى 14 من فبراير الجاري والمقدر مجموع جوائزها بقيمة 44.820 يورو. 

وتعد بطولة تشالنجر بيلا للتنس هي البطولة الرابعة التي يشارك بها الدجلاوي محمد صفوت منذ بداية هذا العام بعد منافسته في سلسلة بطولات تشالنجر التي أقيمت على الملاعب الصلبة في العاصمة التركية. كما تقدم البطل المصري محمد صفوت، في التصنيف العالمي ليصل للمرتبة ١٤٦ عالميا قافزا ١١ مركز و ذلك حسب ما اعلنه الاتحاد الدولي للتنس.

جدير بالذكر أن أندية وادي دجلة كانت قد أعلنت عن توقيع عقود رعاية حصرية لثلاثة لاعبين دوليين منهم محمد صفوت، لاعب التنس حيث وفرت اندية وادي دجلة الدعم الكامل للاعب كأحد أبطال النادي منذ بداية مسيرته حتى تربع على عرش التنس على الصعيد العربي. وذلك تماشيا مع خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ الاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الدولية.
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