عماد الدين حسين: مصر تبذل قصارى جهدها لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني

قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، إن الحوار الوطني الفلسطيني في غاية الأهمية، من أجل حسم الخلاف الفلسطيني والانقسام الفلسطيني الممتد منذ عام 2006، ويقود إلى مصالحة فلسطينية ستكون البداية الحقيقية لوضع فلسطين وقضيتها على مسارها الصحيح.





وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن دور مصر في القضية الفلسطينية محوري ومهم، لافتا إلى أن مصر تؤكد هذا الأمر في كل تصريحات الدولة المصرية.





وأشار إلى أن التاريخ المصري حافل يدل على أن الحدود الشرقية لنا هي الحدود الاستراتيجية المهمة دائما، الي جانب ان مصر تبذل جهدا مثمنا لتقريب وجهات النظر والعلاقات بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العالقة التي يجب حسمها واتخاذ قرار فيها ويصب ذلك في الشأن الفلسطيني.





ونوه إلى أنه من المفترض أن تجرى انتخابات في اقل من عام في فلسطين، وعدد القضاة المعينين هم 5 في الضفة و 4 في غزة وكل ذلك يحتاج إلى اتفاقات بين الفصائل لمصلحة الشارع الفلسطيني.



