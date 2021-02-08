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محافظات

65.8 مليون دولار إجمالي صادرات الإسماعيلية من الخضر والفاكهة خلال يناير

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:22 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة


قال اللواء شريف فهمي  بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن حجم التصدير الفعلى من المنتجات الزراعية لمحافظة الإسماعيلية التي غزت الأسواق العربية والأوربية خلال شهر يناير الماضى 2021 بلغت نحو 65.8 مليون دولار وذلك لكمية إجمالية  قدرها 16.743.572 طن.

 وقال الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إنه تم اصدار 511 شهادة تصدير خلال يناير الماضي. 
 
وقال الدكتور فتحى محروس عبدالله، مدير عام التسويق الخارجى بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، إن تلك الصادرات شملت تصدير محاصيل من الخضار المشكل الطازج والمجمد وفاكهة طازجة ومجمدة وبرتقال ومندورين ولب الجوافة وفول سودانى، مشيًرا إلى أنه تم تصدير تلك الأصناف إلى دول كلًا من إيطاليا واليونان ولبنان والصين والأردن والهند ودول الاتحاد الأوروبى.

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