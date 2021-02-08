وزيرة البيئة: نجحنا فى السيطرة على السحابة السوداء

عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بيان انجازات وزارة البيئة فى برنامج الحكومة، وذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب حسام عوض الله، وجاوبت الوزيرة خلال الاجتماع على شواغل النواب في عدد من الملفات البيئية.





وأكدت أن العمل على دمج البعد البيئي في كافة قطاعات التنمية أصبح هدفا أساسيا لوزارة البيئة، بالإضافة إلي الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث ، واستعرضت بعض جهود وزارة البيئة ومنها التفتيش البيئي على 15 ألف منشأة صناعية خلال عامين، كما نجحت وزارة البيئة فى إدارة ملف الحد من السحابة السوداء والسيطرة عليها خاصة خلال الموسمين الماضيين.





وأشارت الى دور وزارة البيئة في السعي لإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات، وفكرة إنشاء مراكز خدمة، حيث قامت وزارة البيئة بوضع مخططات لمنظومة إدارة المخلفات في27 محافظة، كما نجحت في الدفع بإقرار تعريفة تحويل المخلفات الي طاقة، للبدء في دخول مصر هذا المجال وأثره على إنجاح منظومة المخلفات.





وأضافت أن إصدار أول قانون للمخلفات يقوم بالفصل بين الجهات ويحدد الأدوار بشكل واضح، كان خطوة فارقة في مسار المنظومة، وتعمل الوزارة حاليا على الخروج باللائحة التنفيذية له للنور قبل شهر مايو القادم، والتي سيتم مراجعتها أولا مع البرلمان.





واجابت وزيرة البيئة على شواغل النواب خلال الاجتماع في عدد من الموضوعات البيئية، ومنها تطوير الطرق المؤدية إلى المحميات الطبيعية وزيادة الخدمات السياحية حولها باعتبارها موردا هاما لمصر ، واصدار خريطة بيئية، وتعظيم دور وزارة البيئة وأن تكون قرارتها ملزمة لكافة الجهات، وتعميم تجربة الدراجات التشاركية للمساهمة في الحد من تلوث الهواء.



