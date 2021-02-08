فتح الله فوزى: الأكاديمية الوطنية للتدريب مصنع الكفاءات

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ان الأكاديمية الوطنية للتدريب مصنع الكفاءات، وخط الإنتاج المتطور الذي يثقل مهارات وخبرات أهم ثروات مصر وعم شبابها الذى يستطيع بيه ان نغير الواقع ونبني للمستقبل.





وأضاف خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم ان الأكاديمية الوطنية للتدريب نحو 6 من خريجي الإكاديمية في مجلس النواب و6 اعضاء في مجلس الشيوخ، ومن قبلها 8 نواب محافظين وغيرهم من التنفيذيين والمديرين اللي بيشاركوا في مستقبل مصر.





ووجه الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي اهتمامه بالشباب، حيث خصص عام 2016 عامًا للشباب متابعا "شاهدناخلال 5 سنين ثمار حقيقية لهذا التوجه واللي بتعتبر الإكاديمية احد ركائزه المهمة لتحويل طاقات الشباب إلي سواعد تبني وعقول تبتكر تعتمد علي التأهيل العلمي والعملي، لافتا الى وجود نماذج كتير من الشباب تقلدوا مناصب قيادية في الدولة".





واعرب عن امله فى ان تستمر الإكاديمية في دورها الوطني وتقدم لنا نماذج جديدة تساعد الدولة والمجتمع في تجاوز الأزمات وتحويلها الي فرص.





اضاف ان القطاع الخاص الشريك الاساسي للدولة في البناء والتنمية وبالأخص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

