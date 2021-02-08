ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

فتح الله فوزى: الأكاديمية الوطنية للتدريب مصنع الكفاءات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:27 م
فتح الله فوزى رئيس
فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ان  الأكاديمية الوطنية للتدريب مصنع الكفاءات، وخط الإنتاج المتطور الذي يثقل مهارات وخبرات أهم ثروات مصر وعم شبابها الذى يستطيع بيه ان نغير الواقع ونبني للمستقبل.

وأضاف خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عبر الفيديو كونفرانس اليوم ان الأكاديمية الوطنية للتدريب نحو 6 من خريجي الإكاديمية  في مجلس النواب و6 اعضاء في مجلس الشيوخ، ومن قبلها 8 نواب محافظين وغيرهم من التنفيذيين والمديرين اللي بيشاركوا في مستقبل مصر.

ووجه الشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي اهتمامه بالشباب، حيث خصص عام 2016 عامًا للشباب متابعا "شاهدناخلال 5 سنين ثمار حقيقية لهذا التوجه واللي بتعتبر الإكاديمية احد ركائزه المهمة  لتحويل طاقات الشباب إلي سواعد تبني وعقول تبتكر تعتمد علي التأهيل العلمي والعملي، لافتا الى وجود نماذج كتير من الشباب تقلدوا مناصب قيادية في الدولة". 

واعرب عن امله فى ان تستمر الإكاديمية  في دورها الوطني وتقدم لنا نماذج جديدة تساعد الدولة والمجتمع في تجاوز الأزمات وتحويلها الي فرص.

اضاف ان القطاع الخاص الشريك الاساسي للدولة في البناء والتنمية وبالأخص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.                   
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأربعاء.. «المصرية اللبنانية» تكرم وزيرة التخطيط وتناقش خطط التنمية المستدامة في 2021

الجمعية المصرية اللبنانية: مصر من الدول القليلة المتوقع لها تحقيق معدل نمو إيجابي في ظل كورونا

للمرة الثانية.. الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تدعم مبادرة توفير لقاح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

لا أصلي فهل يتقبل الله منى الاستغفار والصلاة على الرسول؟ الإفتاء تجيب

ما يقرب من عام.. النفط يحقق أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا

بفستان جذاب.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

طه إسماعيل يكشف لـ صدى البلد خطة الأهلى المثالية لتحقيق المعجزة أمام البايرن

بعضلات.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا مجددًا برفع الأثقال

عوض تاج الدين: إصابات كورونا تشهد انخفاضا .. وكل اللقاحات المتداولة تؤدي لنفس الغرض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ