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أخبار العالم

آبي أحمد: إثيوبيا لن تتزعزع أو تتحول إلى دول صغيرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:33 م
آبي أحمد خلال زيارة
آبي أحمد خلال زيارة سابقة له لموقع سد النهضة
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محمد علي

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده لن تتزعزع أو تتحول إلى دول صغيرة بسبب نيات أعدائها وأفعالهم المدمرة، وفق ما أورد موقع "نيو بيزنيس إثيوبيا".

ذكر آبي أحمد "هناك العديد من القوى التي لا تريد أن ترى تقدمًا اصطناعيا ورياحًا صناعية تنطلق في إثيوبيا". 

أضاف "لقد سلحت هذه القوى نفسها ووقفت على جعل إثيوبيا دولة صغيرة. نحن على العكس من ذلك نقول لهم إننا سنبني صناعات زراعية كبيرة".

جاء حديث  رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاحه حديقة بوري للصناعات الزراعية المتكاملة في منطقة الأحمر بإثيوبيا.

وتستضيف حديقة Bure Integrated Agroindustry من بين أمور أخرى مجمع Fibela الصناعي ، الذي بدأ أيضًا تشغيله ولديه القدرة على تلبية 60 بالمائة من طلب إثيوبيا على زيت الطعام. 

وحث رئيس الوزراء آبي في خطابه شعب إثيوبيا على عدم السماع للمغرضين وللقصص السلبية المزيفة عن إثيوبيا.

وقال: "إذا واصلت إثيوبيا رحلتها بما تفعله حاليًا ، فستصبح مركزًا دبلوماسيًا وسياسيًا للعالم، وحث شعب إثيوبيا على التحلي بالحكمة وألا يكون أداة لتلك القوى المدمرة ، التي تخشى أن تستمر إثيوبيا في ذلك".


اعترف آبي بفشل الإثيوبيين حتى الآن في الحفاظ على تاريخهم الغني، من خلال تغيير حياة المزارعين بإدخال التقنيات الحديثة لمساعدة المزارعين الفقراء.

ويقول الموقع الإخباري الإثيوبي، إن التوتر الحالي تنامى بين إثيوبيا مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وذكر الموقع، إنه لم تكن دول مصب النيل ، وخاصة السودان ومصر ، راضية عن السد الكهرمائي الجديد (سد النهضة الإثيوبي الكبير - GERD) ، الذي بدأت الدولة في بنائه منذ حوالي عقد من الزمن. 

ويشكو البلدان من أن سد النهضة ، الذي سيضم 74 مليار متر مكعب من المياه ، سيقلل من كمية المياه التي اعتادوا الحصول عليها .

تصر مصر بشكل أساسي على حقوقها من خلال الاتفاقيات التي أبرمتها في عام 1958، وغيرها من الاتفاقات.

مع اقتراب إثيوبيا من البدء في ملء سد النهضة بالمياه في يوليو الماضي باعتباره خطة المرحلة الأولى لإكمال الملء في غضون أربع سنوات ، أحالت مصر القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الذي أحالها لاحقًا إلى الاتحاد الأفريقي.

وعارضت الحكومة الإثيوبية تحرك الجيش السوداني، واعترفت بوجود قضايا حدودية بين البلدين ، وحثت الجيش السوداني على مغادرة المنطقة ومواصلة المناقشات تحت مظلة لجنة الحدود المشتركة القائمة.
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