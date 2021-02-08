تحرير 114 محضرا تموينيا وضبط 53 كيلو لحوما فاسدة في حملة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،استمرار شن الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب، حيث تم تحرير (114) محضر تمويني خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة تتنوع بين 62 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و 52 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.





وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة ، تحرير 3 محاضر جنح بناحية بركة السبع أحدهم ضد صاحب ثلاجة حفظ لحوم لحيازته وعرضه لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي وضبط 22 كيلو و700 جم كبد ودواجن غير صالحة للاستهلاك ، وكذا ضد صاحب مطعم وتم ضبط 25 كيلو و 600 جم لحوم وكبد غير صالحة للاستهلاك وآخر ضد صاحب محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم التحفظ على 81 كجم لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك.



