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رياضة

شريف عبدالمنعم للاعبي الأهلي: التاريخ ينتظركم يا أبطال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:42 م
شريف عبدالمنعم
شريف عبدالمنعم
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عمرو الحلوانى

طالب شريف عبدالمنعم نجم الأهلى السابق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ببذل الجهد بتقديم كرة قدم جميلة خلال مواجهة بايرن ميونيخ المقرر إقامتها اليوم بنصف نهائى مونديال الأندية .


وقال  شريف عبدالمنعم لصدى البلد إن الأهلى يمتلك عددا من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة القادرة على الظهور بشكل جيد جدا فى مباراة اليوم رغم قوة الفريق الألمانى والذى يمتلك كتيبة من ألمع نجوم العالم .


وأضاف أن مثل هذه المباريات تعد لقاءات للتاريخ ولا تنساها الجماهير مهما مرت السنوات مشيرا إلى أن العامل النفسي مهم للغاية فى مثل هذه المباريات مؤكدا أن موسيمانى دوره مهم جدا فى تجهيز اللاعبين لمواجهة العملاق الألمانى .

وتابع أن الحذر مطلوب فى مباراة اليوم ولكن ليس بالشكل المفرط مطالبا اللاعبين بالتنوع بين الدفاع والهجوم حتى يتم الظهور بأفضل شكل ممكن خلال مواجهة العملاق الألمانى بطل أوروبا .

ويرى عبدالمنعم أن الطريقة التى اعتمد عليها موسيمانى فى المباراة الماضية أمام الدحيل القطري جيدة ولكن مع إضافة عدد من العناصر مثل المالى أليو ديانج فى وسط الملعب ومحمد شريف أيضا فى قلب الهجوم من أجل استغلال السرعات الجيدة التى يمتلكها .

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