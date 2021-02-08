خاص.. مصدر مطلع يكشف عدد الفصائل المشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

كشف مصدر مطلع لـ صدى البلد، عن قائمة الفصائل المشاركة اليوم في اجتماعات الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفاد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن الفصائل المشاركة في الحوار الوطني عددها 14 فصيلًا هم من وقعوا على حوارات القاهرة عام 2011 وسمى اتفاق المصالحة.

وفيما يلي قائمة بأسمائهم:-

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* حركة "فتح"

*حركة "حماس"

*حركة الجهاد الإسلامي

* حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

* الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

*الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

*حزب الشعب الفلسطيني

*جبهة النضال الشعبي

*جبهة التحرير الفلسطينية

*الجبهة العربية الفلسطينية

*منظمة الصاعقة

* جبهة التحرير العربية

* حزب "فدا"

*الجبهة الشعبية "القيادة العامة"

وتنطلق اجتماعات للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاثنين لبحث التوافق على آليات إجراء الانتخابات العامة الأولى منذ عام .2006.

وذكرت مصادر فلسطينية أن اجتماعات الفصائل ستبحث ملف الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، وسط خلافات بشأن آليات الإشراف القضائي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.