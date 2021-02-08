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فن

بإطلالة رياضية.. شاهد كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:19 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها صور جديدة  لها  من خلال خاصية الاستوري  عبر بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتألقت  كنزي دياب بإطلالة ناعمة بملابس رياضية .

وكان النجم عمرو دياب والمخرج طارق العريان تعاونا، قبل مسلسلهما المنتظر على نتفليكس، حيث قدم الثنائي الإعلان الخاص بإحدى شركات الاتصالات لأغنية الهضبة الجديدة محسود.

وكان عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.

بإطلالة رياضية.. شاهد كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها
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