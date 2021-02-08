أم كريم تستغيث: ابني مش بيتحرك وبياكل إيده وشفايفه ..فيديو

في بيت مكون من ثلاث طوابق يسكن الطفل كريم ياسر صاحب ال ٥ أعوام وهو يعاني من شلل رباعي بالإضافة إلى أنه يقوم باكل شفايفه ويديه.





في البداية تقول والدة الطفل كريم ياسر تزوجت منذ ٧ أعوام وبعدها بعام حملت في كريم وهو الان عنده ٥ أعوام وبعد الولادة لاحظت أن كريم طفل مش طبيعي فقمت بالكشف عليه عند دكتور أطفال بدسوق بمحافظة كفر الشيخ.





وأضافت الدكتور أبلغني أن كريم يحتاج إلى الفحص الدقيق في مستشفى الإسكندرية فذهبت به إلى مستشفى الشاطبي بالإسكندرية وكان التشخيص المبدئي جفاف رضاعة وتم حجزنا بالمستشفى.





واوضحت ان تم خروجنا من المستشفى و أوضح لنا الأطباء أن يجب المتابعة مع طبي علاج طبيعي وقمت بمتابعة طبيب العلاج الطبيعي لمدة سنة ولكن دون جدوى واصبح غير قادر على الحركة نهائيا والحالة تزداد سوءا يوما بعد يوم.





وأشارت أن تم فحص كريم من خلال عدة أطباء ولكن دون جدوى وتم عمل اشاعات مقطعية على المخ وأثبتت أنه سليم ولا يعاني من شئ ولكن لايستطيع المشي أو الكلام ويقوم باكل شفتيه ويديه الاثنين.





وتستغيث ام كريم بالمسؤولين بالكشف على ابنها وعلاجه في احد المستشفيات المتخصصة في حالته.





للتواصل مع الحالة الاتصال على رقم ٠١٠٠٩٩٧٧٤٧٤٧.





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