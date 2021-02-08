إصابة لص سقط من أعلى عقار بجمصة أثناء هروبه بعد فشله فى السرقة

أصيب " لص " بنزيف وكسور متفرقة بعدما سقط من أعلي احدى العمارات أثناء محاولته الهروب فور استشعار الجيران به خلال محاولته سرقة شقة بمنطقة العاشر بمدينة جمصة





وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة جمصة من بعض أهالي منطقة " العاشر " دائرة القسم بسقوط أحد الأشخاص من أحد العقارات ، وتم نقله إلى مستشفى جمصة المركزي .



وانتقل ضباط وحدة المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال قيام "محمد .ر. م" ٢٥ عاما، عاطل ، ومقيم " العزبة الحمراء " بندر بلقاس ، بالشروع في سرقة شقة بالطابق الأول علوى بأحد العقارات بالمنطقة المشار إليها و إستشعر به بعض سكان العمارات المجاورة فقام بالصعود لسطح العقار المكون من ثلاثة طوابق فسقط ارضا حال محاولته الهرب ، مما أدى إلى حدوث إصابته ، وتم نقله في حينه إلى مستشفى جمصة المركزي بمعرفة الأهالي.





وبسؤال قاطني العقار المجاور كل من "مروان ع.م. ال" ٢٥ عاما، معيد بكلية الهندسة - جامعة المنصورة . ووالده ٥٥ سنة ، بالمعاش و سامح .ال إ.ع " ٣٥ عاما حاصل على دبلوم فني قرروا بانهم إستشعروا بالمذكور حل إحداثه لأصوات كسر بالعقار المجاور ، وحال استبيانهم الأمر حاول الهرب فسقط من اعلى العقار.









وبمعاينة الشقة محل الواقعة تبين أنها كائنة بالطابق الأول علوی ، ووجود كسر بكالون الشقة ، كما تبين وجود اسطوانة بوتاجاز وجهاز تلفاز على سلم العقار.





وورد تقرير المستشفي يتضمن إصابة المذكور بإشتباه نزيف داخلي وإشتباه كسر بالفخذ اليمنى والذراع اليسرى وتم تحويله إلى مستشفى بلقاس المركزي ، وتعيين الحراسة اللازمة عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم جمصة ، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.