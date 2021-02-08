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تعليم

أوقاف السويس: راضي والشرقاوي يفتتحان فعاليات بروتوكول التعاون لتدريب الأئمة والواعظات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:24 م
رئيس جامعة السويس
رئيس جامعة السويس
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حسن غنيمة
افتتح الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اليوم، الاثنين، بجامعة السويس فعاليات تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس بشأن تدريب الأئمة والواعظات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن البروتوكول جاء في إطار اهتمام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمستوي العلمي للأئمة والواعظات وتثقيفهم وذلك بعقد عدة دورات تدريبية لهم.

وأوضح الشيخ ماجد راضي  وكيل وزارة الاوقاف بالسويس أن البروتوكول يشمل ثلاث مراحل الأولي في اللغة العربية وآدابها (النحو، والبلاغة، وأساليب أدبية)، والثاني الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، وأخيرا  دورات في المهارات الإعلامية وذلك من أجل الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة والواعظات.

وقال  الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس إن المرحلة الأولى من البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف وجامعة السويس ستبدأ اليوم بمحاضرات في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لعدد خمسين امام وخطيب ومدرس وتستمر لمدة ثلاث أيام على التوالي، منوها إلى أن التدريب يتم بمقر كلية الأداب مع توفير هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص.

وأضاف الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن المرحلة الأولى حاضر فيها اليوم الدكتور حسن العشري مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة السويس والذي تناول التطرف من وجهة علم النفس وجوانبه وأسبابه وآثاره علي المجتمع وسبل علاجه.

وأشار الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إلى أنه حاضر كذلك اليوم الدكتور هاني بهاء الدين مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة السويس والذي تناول علم الاجتماع ورؤيته لقضايا ومشكلات المجتمع.
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