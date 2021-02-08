في عنق الزجاجة.. رواية جديدة للكاتب محمود نجيب

تعاقد الكاتب والسيناريست محمود خالد نجيب، مع دار "المصري" بالقاهرة لنشر وتوزيع روايته الجديدة " في عنق الزجاجة" والتي ستكون ضمن إصدارات "المصري" خلال معرض القاهرة للكتاب القادم .





وعبر محمود نجيب، عن سعادته بالتعاون مع منـشورات دار المصري لإصـدار عمله الجديد، كونها إحدى دور النشر المتميزة والرائدة في مجالها وجهودها المنشودة لتحقيق رؤيتها، من أجل تقـديم أعمال راقية تحترم عقل القارئ.





وأضاف أن الرواية تتضمن أحداثا حول شاب عربي يقيم مع عائلة انجليزية أثناء بعثته الدراسية، و مع مرور الأيام يجد نفسه مصادفة في مواجهة مؤامرة رهيبة تهدد دولته، وحياته، وتغزو أحداث الرواية العقل بأن هناك خير وشر كامنان داخل النفس البشرية، وعلى المرء تحريك نفسه نحو الخير وعندما وجود صراع بينهما يحاول الضغط على عناصر الشر فيها وإحباط الغرائز وتحويل الطاقة لاتجاه الخير، لا في إتجاه الشر، كل هذا في إطار اجتماعي وبأسلوب ممتع وعميق.