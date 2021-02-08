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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد المصري للشراع ترتيبات استضافة بطولتي أفريقيا والعالم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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ريهام بكير
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بمسؤولي الإتحاد المصري للشراع برئاسة عمرو أبو السعود ، لبحث ترتيبات وتفاصيل استضافة مصر  لبطولتي أفريقيا للأوبتمس سبتمبر القادم وبطولة كأس العالم للكايت سيرف نوفمبر القادم .

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تتأخر في دعم الاتحادات التي تستضيف البطولات العالمية والقارية لأنها تعكس صورة ذهنية رائعة وآمنه عن مصر .


وتعد رياضة الشراع من الرياضات التى تتميز بقواعد الانضباط الصحي واهمها التباعد الاجتماعي، حيث إن لاعبيها تتوفر بينهم مسافات كافية لحمايتهم خاصة وانهم يتسابقون في البحر المفتوح.
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