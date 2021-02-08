وزير الرياضة يبحث مع الاتحاد المصري للشراع ترتيبات استضافة بطولتي أفريقيا والعالم

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بمسؤولي الإتحاد المصري للشراع برئاسة عمرو أبو السعود ، لبحث ترتيبات وتفاصيل استضافة مصر لبطولتي أفريقيا للأوبتمس سبتمبر القادم وبطولة كأس العالم للكايت سيرف نوفمبر القادم .





وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تتأخر في دعم الاتحادات التي تستضيف البطولات العالمية والقارية لأنها تعكس صورة ذهنية رائعة وآمنه عن مصر .









وتعد رياضة الشراع من الرياضات التى تتميز بقواعد الانضباط الصحي واهمها التباعد الاجتماعي، حيث إن لاعبيها تتوفر بينهم مسافات كافية لحمايتهم خاصة وانهم يتسابقون في البحر المفتوح.