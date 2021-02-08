استمرار حملة مكافحة سوسة النخيل بواحة سيوة





تستمر بواحة سيوة تنفيذ حملة مكافحة سوسة النخيل، ، والتي بدأت من 31 يناير الماضي وتستمر لمدة 15 يوما ، لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، والحد من انتشار سوسة النخيل، مع الحفاظ على ثروة النخيل وجودة المنتج من البلح السيوى الذي تشتهر به الواحة فى الأسواق المحلية والعالمية.













وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تقديم الدعم لتنمية الثروة الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، للحفاظ على المنتجات المميزة للمحافظة، خاصة التمور، نظرا لتميزها بالجودة وتعدد أصنافها وما تحظى به من شهرة واسعة فى الاسواق المحلية والدولية .





واضاف محافظ مطروح على حرص محافظة مطروح، الدائم على دعم ثروة النخيل بواحة سيوة ودعم المزارعين، باعتبار زراعات النخيل أهم مصدر اقتصادي لأهالي واحة سيوة.





وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح أن الحملة تستهدف رش مبيدات وقائية، لنحو 32 ألف نخلة بمساحة مستهدفة 1000 فدان يستفيد منها حوالي 250 مزارع بالواحة ، وتتضمن الحملة، جهود الرش و مبيدات مكافحة الإصابات و المعالجة.





واضاف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح ان تكلفة المبيدات التى تستخدم لرش اشجار النخيل نحو 84 ألف جنيه، من صندوق المحافظة، لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، والحد من انتشار سوسة النخيل، مع الحفاظ على جودة المنتج من البلح السيوى الذي تشتهر به الواحة ويعد مصدر دخل لمعظم مواطنيها بالاضافة الى شهرت فى الأسواق المحلية والعالمية.





واشار إلى تنظيم مديرية الزراعة بمطروح، لبرامج توعية إرشادية لمزارعي النخيل، ومساعدتهم فى عمليات المكافحة، وزيادة الوعي بخطورة آفة سوس النخيل، وطرق المقاومة والقضاء عليها للحفاظ على ثروة النخيل بسيوة.



