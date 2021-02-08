عامل يحاول الانتحار بالمنصورة بعد انفصاله عن حبيبته

اصيب شاب بحالة إعياء شديدة وتم نقلة إلى مركز السموم بالمنصورة ، بعدما حاول الانتحار بتناول أقراص دوائية بسبب انفصاله عن أحد الفتيات التي تربطه بها علاقة عاطفية.





وكان إخطارا ورد لمديرية أمن الدقهلية بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من المستشفى العام بالمنصورة بوصول "هشام م. م.ح " ۲۲ عاما، عامل، ومقيم بشارع "السلخانة" دائرة القسم مصابا بحالة إعياء (ادعاء تناول اقراص دوائية) وتم تحويله إلى مركز السموم بالمنصورة.



وبانتقال ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى المستشفى وبالفحص وسؤال والدته "ليلى. ح. ال. ح" ٥١ عاما، ربة منزل ، ومقيمة بذات العنوان قررت بقيام نجلها بتناول كمية من الأقراص الدوائية لمعاناته من حالة نفسية سيئة لانفصاله عن احدى الفتيات كانت تربطه بها علاقة عاطفية، وأضافت بان نجلها يعالج بمستشفى "دميرة" للصحة النفسية منذ فترة، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.