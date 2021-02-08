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فن

"القصة واللي كان" لـ حمزة نمرة تقترب من 5 ملايين مشاهدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:23 م
صدى البلد
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آيه عاطف
حققت أغنية "القصة واللي كان" للفنان حمزة نمرة، نجاحا كبيرا، إذ اقتربت من كسر حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر القناه الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "دي القصة واللي كان.. اتنين حبوا زمان..  تفتكروا الحب كمل؟.. ولا مع الوقت هان؟ .. هو كان قلبه خام .. و ُقليل ف الكلام.. لسه صغير لكنه.. مليان وحدة وآلام".

هي زينة البنات.. بضفيرة وفيونكات .. ولا تعرف يعني ايه .. حب ولهفة وغرام.. وقابلها ف مرة صدفة.. اتبرجل لما شافها.. ابتسمت بان كسوفها.. إحساس خطفه وخطفها".

أغنية "القصة واللي كان" كلمات: محمد شافعي، وألحان: حمزة نمرة، وتوزیع: كریم عبد الوھاب، أوركسترا بودابست، وجیتار: مصطفى أصلان.
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