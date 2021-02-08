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برلمان

برلمانى يؤكد على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بالمحافظات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:18 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
أكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب النائب محمد صلاح أبو همليه، أهمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بالمحافظات المختلفة، ووضع ضوابط لها، ضاربًا مثالا بجنوب الجيزة التي تعاني من ضعف الاستثمارات الصناعية الموجهة إليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).

وشدد أبو هميله، علي أهمية الانتهاء من المشروعات التي لم يتم نهوها منذ سنوات، مع ضرورة وضع خطة استثمارية لكل محافظة تتوافق مع إمكانياتها ومواردها في إطار التنمية المستدامة قائلًا: هناك مشروعات صرف صحي بالعياط لم يتم الانتهاء منها منذ 15 سنة. ودعا أبو هميله، الذي ضم بنك الاستثمار القومي إلي صندوق مصر السيادي.

واعتبر النائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن وزارة التخطيط هي عقل مجلس الوزراء، ومن المفترض إنها صوت الإنذار الذي يقول لأي وزارة أنها لا تربط حزام التخطيط، وإذا لم يحدث فلن يستقيم التخطيط.

وشدد خليل، علي ضرورة الحسم لتنفيذ خطة الوزارة، متسائلا : هل تكون الخطة ثم نصنع لها اهداف، أم تفاجئنا الوزارات بخططها ثم نكيفها.

وقال خليل، إنه طال الانتظار لتحديث خطة التنمية المستدامة 20/30، لاسيما وأنها العمود الفقري للدولة، وتعكس عما تفكر فيه عقل الدولة، مضيفًا " ما عهدناه أن التخطيط هي التلميذ النجيب داخل الحكومة، والكل يقتضي به لكني حزين لاعتمادها علي مستشارين من خارج الوزارة".

ودعا خليل، إلي أن تأخذ وزارة التخطيط الجراءة في أن يكون في تطبيقها لقانون الخدمة المدنية وفقا لمعايير الكفاءة وليس الأقدمية.

بدوره، أكد النائب محمد العماري، الحاجة إلي إعادة النظر في خطط الزراعة برؤية 2020 وتحدثيها، متسائلا في الوقت ذاته عن معايير اختيار القري الأكثر فقرا في مبادرة "حياة كريمة"، بما يعكس الهدف النيل للمبادرة.
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