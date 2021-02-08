حتى لا تتشتت جهود الحكومة.. نائب يقترح استراتيجية موحدة لريادة الأعمال

وجه المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن حزب حماه الوطن، الشكر للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، علي الأداء العام للوزارة.





ولفت بهاء، في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، في حضور وزيرة التخطيط، الى أن الدولة تبذل جهود كبيرة لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء العديد من الوزارات عدد من المبادرات ومسرعات وحاضنات الأعمال مثل مشروع "رواد 2030" الذى تقدمه وزيرة التخطيط، و"رواد النيل" الذي يدعمه البنك المركزي، "فكرتك شركتك" الذى تدعمه هيئة الاستثمار، ومبادرات وزارة الشباب والرياضة، وإن كان جهد كبير تقدمه الجهات والوزارات المختلفة الا انه تفتيت لجهود الحكومة في هذا الملف وتشتيت للمتلقي.





وتابع بهاء أنه ببحث المردود الفعلي لكل المبادرات التي تم إطلاقها لريادة الأعمال نجد انه ليس لها أثر كبير ملموس نتيجة لتفتيت الجهود، مقترحًا وضع استراتيجية موحده لريادة الأعمال تسير وفقًا لها كل المبادرات وحاضنات الأعمال التي تقدمها الحكومة، لتوحيد الجهود الحكومية في ملف ريادة الأعمال وتفادى تشتيت المتلقي.





وقال بهاء، أن مشروع رواد 2030 قدم منحة لدراسة ماجستير مهني عن ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعتي القاهرة وكامبريدج لـ40 طالبًا وتخرجت الدفعة الأولى منه، هي فكرة رائدة لم نعتدها في مصر أن يكون هناك دراسات عليا في ريادة الأعمال، الا أن هناك عدد من الشكاوى التي استقبلتها مكاتبنا من خريجي هذه المنحة تتمثل في شهادات التخرج غير معتمدة من جامعة كامبريدج، كما لم يحصل هذا الماجستير على الموافقة والاعتماد من لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي تفقد الشهادة العلمية قيمتها داخل مصر وخارجها مؤكدا علي ضرورة إيجاد حلول لمشكلة الاعتماد.





وأوضح بهاء، بما أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معنية بدعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال ، لذا يجب وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه، على أن يتم تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة واتحاد الصناعات وبتنسيق تام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية والتعاون مع كافة دوائر الأعمال لبحث المشكلات الحالية التي تواجه هذا القطاع وخاصة ونحن علي أعتاب الثورة الصناعية الرابعة، داعيا إلي أهمية استغلالها والاستفادة منها بوضع خطط متطورة تواكب التطور المستمر، مشيرا إلي ان مصر لديها فرصة كبيرة في هذا الشأن إذا تم استغلال هذه الثورة بشكل جيد ومواكب للتطور العالمي.