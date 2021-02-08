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أخبار العالم

إغلاق محيط مقر القوات المسلحة بالسودان تمهيدا لإعلان الحكومة الجديدة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:14 م
رئيس الوزراء السوداني،
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك.
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قسم الخارجي

ذكرت صحف سودانية، أن الجيش أغلق الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك تحضيرًا لتشكيل حكومة جديدة اليوم الاثنين، وفق ترجيحات سودانية.

وقال موقع "التغيير" الصحفي، إن الجيش استخدم الأسلاك الشائكة والعلامات المرورية في إغلاق طرقات رئيسية تمر بمحيط قيادته العامة منذ ليل الأحد.

ونشرت الشرطة توجيهات مرورية للمواطنين وبالطرقات السالكة تفاديا لزحمة مرورية.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أصدر مساء الأحد قرارا بحل الحكومة الانتقالية.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تمهد لتشكيل وزاري جديد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سونا).

ومن المنتظر الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "سونا" الرسمية أن حمدوك أصدر، استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، قرارا بإعفاء الوزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المكلفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمروا في مواقعهم "لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم".

وتوافق مجلس شركاء الحكم، المكون من ممثلين عن مجلس السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام، على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة حمدوك بعد حل مجلس الوزراء السابق.


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