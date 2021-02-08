أخبار التكنولوجيا.. أفضل تطبيقات لتحديد أرقام المتصلين وحظر المعاكسات.. وسامسونج تكشف عن سعر ومواصفات هاتف Galaxy F62

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة كالآتي...
تعمل شركة HMD الفنلندية من خلال علامتها التجارية نوكيا، منذ فترة على إصدار هواتف بأسعار رخيصة مع إمكانات عالية فنوكيا التى حازت على أكبر نسبة مبيعات فى عالم الهواتف الذكية مع انتاجها هواتف مثل Nokia N95 الشهير فى عام 2007، وأطلقت الشركة هاتف Nokia 1.4 منذ أيام قليلة بعدد من الإمكانات الكبيرة بقيمة 1871 جنيه.
كشفت شركة ريلمى الصينية، عن صور لهاتف غامض لم تكشف عن اسمه، يحمل رقم كود RMX2202، حيث تم اعتماد الهاتف من قبل وكالة TENAA الصينية قبل إطلاقه خلال أيام قليلة، حيث من المفترض أن يصدر الهاتف يوم 12 فبراير المقبل.
كشفت تسريبات عن عدد من مواصفات هاتف الفئة المتوسطة Galaxy F62 والتى جاءت فى إعلان جديد من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والتى ستعلن عنه رسميا يوم 15 فبراير الجاري، وذلك بعدد من الإمكانات الجيدة مقابل سعر مناسب.
شهد تطبيق الدردشة واتسآب WhatsApp تراجعا ملحوظا فى التطبيقات التى تم تحميلها خلال شهر يناير الماضى من العام الحالى 2021 ، وذلك بعد أزمة الخصوصية التى عصفت به حيث حذف الملايين حساباتهم على التطبيق الأشهر فى العالم، واتجهوا إلى تطبيقات بديلة.
تمثل تطبيقات تحديد هوية المتصلين مثل تطبيق Truecaller تروكولر اهتماما كبيرا لدى المستخدمين، خصوصا مع الكم الهائل من الاتصالات العشوائية و المعاكسات عن طريق الهاتف وعلى الرغم أن تطبيق تروكولر يعتبر التطبيق الأكثر استخداما إلا أنه ليس الأكثر دقة.