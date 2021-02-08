رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد: كفاك كذبا وخداعا ضد الدولة

شن رواد مواقع السوشيال ميديا هجوما شديدا على جمال عيد الشهير بأبو مسيلمة الكذاب.





وقال احد رواد السوشيال ميديا: جمال عيد يخرج علينا كل يوم ويصدعنا كذبًا وزورا بحكايات وهمية من نهج خيالة المريض ضد الدولة المصرية بحثا عن تحقيق مصالح شخصية ومكاسب مادية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.





ووجه اخر رساله قائلا: " إلي الكذاب جمال عيد. ياريت تجرب الحبس الاحتياطي.مش عارفين سايبينك برة ليه.. أنت لازم تتحبس عشان تتكلم عنه بحق".





واضاف: أنت وجودك خارج السجن هو الجرم الحقيقي والكذب والادعاءات الباطلة التي تروج ليها دي تستاهل تتحبس عليها، مضيفا : " الحقد عامي نظرك وقلبك يا جمال عيد عن أنك تشوف كل التطور إللي بيحصل في البلد..ولكن أنت طبعا مصلحتك في حتة تانية بعيدة عننا وهو نشر الخراب إللي أنت مكلف به من اسيادك في الخارج".





وقال اخر: "حتى بنتك خلتها تتاجر بالهبل والعك بتاعك ..وقال إيه خلتها ترسم لك صورة وأنت داهن وشك بالبوية لما كنت طالع تقول الناس عملت فيك كدة ودة طبيعي منك زي ما تعودنا منك..وطالع لنا اليومين دول تقول إن المحروسة بنتك لينا شاركت بالصورة الهباب دي في معرض في امريكا.سبحان الله فيه ناس بتربي ولادها على حب الوطن.وفيه ناس زي جمال عيد بتربي ولادها على خيانة وكره الوطن..جتك القرف في عمايلك".