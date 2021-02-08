موجز السوشيال ميديا.. دينا الشربيني ترفع الأثقال.. مايا دياب تتألق بجمبسوت شفاف.. طبيب بيطري يعذب الكلاب

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شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها فيديو جديدا لها وهي تؤدي تدريبات شاقة في صالة الجيم خلال رفعها الأثقال.



نشر الفنان محمد رمضان صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



صور وحشية تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة الماضية، أحدث حالة من الغضب، بسبب تجرد طبيب بيطري يدعي" احمد "من إنسانيته كما لو انتزعت من قلبه الرحمة بتعذيب كلبا للتجربة.



