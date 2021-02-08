إصابة شخصين فى تصادم توك توك وسيارة بالدقهلية

أصيب شخصان بإصابات خطيرة اثر حادث تصادم بين سيارة وتوك توك على طريق كفر عوض ميت العامل بمركز اجا في الدقهلية





وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على الطريق الفرعى ( كفر عوض / ميت العامل) أمام قرية" الدير " دائرة المركز .





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفى الحادث كل من السيارة رقم ( د ص ب ٢٧٩١) قيادة مصطفي فتحي نصر النجار ٢٢ عاما مندوب مبيعات باتجاه كفر عوض وتوك توك بدون لوحات معدنية قيادة احمد محمد إيرإهيم عليوة ٢٠ عاما طالب ومقيم قرية " سماحة " دائرة المركز باتجاه ميت العامل .



