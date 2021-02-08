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تعليم

المستشفيات الجامعية: الالتزام بالإجراءات سبب انخفاض أعداد مصابي كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:48 م
المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية
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نهلة الشربيني
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية هو ما ساعد على انخفاض أعداد مصابي كورونا.

وأشار رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن تطعيم لقاح كورونا نقدمه اختياري وليس إلزاميا على الأطباء، بينما تكون الأولوية للأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة، ومن بعدهم باقي الأطباء في المستشفيات الجامعية. 


وأوضح أنه مازالت عمليات التسجيل تجرى بمستشفيات العزل والمستشفيات الجامعية بشكل عام، وهم الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا المستجد للحصول على تطعيم لقاح كورونا.
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