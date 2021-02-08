المستشفيات الجامعية: الالتزام بالإجراءات سبب انخفاض أعداد مصابي كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية هو ما ساعد على انخفاض أعداد مصابي كورونا.







وأشار رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن تطعيم لقاح كورونا نقدمه اختياري وليس إلزاميا على الأطباء، بينما تكون الأولوية للأطباء الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة، ومن بعدهم باقي الأطباء في المستشفيات الجامعية.



