اتهام صاحب مكتب استيراد وتصدير بالاستيلاء على 650 ألف جنيه من المواطنين

اتهم عدد من المواطنين بمدينة المنصورة صاحب مكتب استيراد وتصدير بالنصب عليهم وتحصل منهم علي مبالغ ماليه مقابل تشغيلها في صناعة البلاستيك مقابل أرباح ٥٪؜ من رأس المال .



وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة شرق الدلتا " يتضمن بلاغ "أشرف شريف الدين عبدالحميد" 39 عاما ، عامل بمدرسة عقل الإبتدائية ، ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة ، واخرين بقيام "عوض .م .ع .ح" 41 عاما ،صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم منطقة " جديلة " بالاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تصنيع البلاستيك وتحصل من الشاكين على مبالغ مالية تقدر (٦٢٥٠٠٠ جنيها) مقابل حصولهم على ارباح شهرية قدرها 5 % من قيمة راس المال الا انه عجز عن السداد ورفض رد اصل المبالغ المالية المستولى عليها .





و بالفحص تبين ان المتهم محبوس بحجز القسم على ذمة القضية رقم ۳۹۹۳ لسنة ٢٠٢٠ جنح القسم " استيلاء " والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنه.

