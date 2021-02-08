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حوادث

اتهام صاحب مكتب استيراد وتصدير بالاستيلاء على 650 ألف جنيه من المواطنين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اتهم عدد من المواطنين بمدينة المنصورة  صاحب مكتب استيراد وتصدير بالنصب عليهم وتحصل منهم علي مبالغ ماليه مقابل تشغيلها في صناعة البلاستيك مقابل أرباح ٥٪؜ من رأس المال .

وكان اخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورد بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة شرق الدلتا " يتضمن بلاغ  "أشرف شريف الدين عبدالحميد" 39 عاما ، عامل بمدرسة عقل الإبتدائية ، ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة ، واخرين  بقيام "عوض .م .ع .ح" 41 عاما ،صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم منطقة " جديلة "  بالاستيلاء  على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تصنيع البلاستيك وتحصل من الشاكين على مبالغ مالية تقدر (٦٢٥٠٠٠ جنيها) مقابل حصولهم على ارباح شهرية قدرها 5 % من قيمة راس المال الا انه عجز عن السداد ورفض رد اصل المبالغ المالية المستولى عليها .

و بالفحص تبين ان المتهم محبوس بحجز القسم على ذمة القضية رقم ۳۹۹۳  لسنة ٢٠٢٠ جنح القسم " استيلاء " والمحكوم عليه فيها بالحبس لمدة سنه.
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