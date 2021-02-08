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رياضة

شوبير يكشف كواليس الساعات الأخيرة داخل معسكر الأهلي قبل مواجهة البايرن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:51 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، آخر تطورات ما يحدث داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونيخ فى نصف نهائى كأس العالم المقام فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجارى .



وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا : " لاعبو الأهلي تناولوا منذ قليل وجبة الغداء .. ويعقد بيتسو موسيماني محاضرة فنية ختامية للاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك مباشرة إلى ستاد المباراة لمواجهة بايرن ميونخ" .



وفى هذا السياق ، كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن تشكيل بايرن ميونيخ فى مباراته المرتقبة أمام الأهلى والمقرر إقامتها اليوم بملعب الريان فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية .


وقالت الصحيفة الألمانية إن فليك المدير الفنى استقر على تشكيل قوى لخوض مباراة اليوم رافضا فكرة الاستعانة بأى لاعب بديل بها فى ظل الأهمية الكبيرة لها .


وقالت الصحيفة إن البايرن سيدخل مباراة الأهلى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : بافارد وبواتينج وألبا وديفيد .

خط الوسط : ماسولا وكوميتكش وكومان .

خط الهجوم : جانبري ومولر وليفاندوفسكى .

 

 

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