أخبار التوك شو.. عوض تاج الدين يحذر الحوامل.. أبو الغيط يكشف آخر تطورات القضية الفلسطينية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إنه في حالة الاصابة بـ فيروس كورونا يتم تكوين اجسام معنية عنه في الجسم والتي تستمر لفترة زمنية معنية وتجعل الشخص ضد الاصابة مرة اخرى، مشيرا الي ان هذه الفترة ليست محددة حتى الان ولكن تقريبا حوالي 6 اشهر، وبعد هذه الفترة من الممكن ان يصاب الشخص مرة اخرى بالفيروس.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، انه من الممكن ان يصاب الشخص ايضا حتى في فترة التطعيم او اخذ اللقاح الخاص بكورونا، لان المطعم لم يكن لديه مناعة كاملة، ولهذا السبب ممكن ان يصاب، مشددا على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية.









قالت الدكتورة داليا سامي، استشاري التغذية العلاجية والاطفال، إن ما أصدرته منظمة الصحة العالمية كـ "روشتة غذائية" للوقاية وكانت مكونة من 10 اطعمة متنوعة منها منتجات الالبان والثوم والاسماك وغيرها من المواد الغذائية، انها حقيقية وبالفعل لها نتيجة فعالة لانها تحتوي على كل العناصر التي نحتاجها من كالسيوم وحديد ومعادن مختلفة، معقبة: "الاساس مش اننا ناخد دوا، الاساس اننا ناكل حاجات صحية وسليمة تغذي جسمنا".

وكشفت الدكتورة داليا سامي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ايهما افضل من منتجات الالبان سواء كاملة الدسم ام خالية الدسم، لافتة الي ان الالبان من اكثر العناصر الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم بنسبة عالية جدا، وتختلف كامل الدسم من خالي الدسم وفقا لنسبة الدهون الموجودة فيه، مشيرة الي انه يفضل الالبان التي نثق في تعقيمها.





قال الدكتور هاني الناظر، مدير المركز القومي للبحوث الأسبق، إن الفترة الحالية فترة تقلبات في درجات الحرارة بالإضافة إلى اصطحاب الرياح بالأتربة، مما يتسبب فى جفاف البشرة خلال تلك الفترة، لذلك يجب علينا شرب المياه بكثرة، بالإضافة إلى استخدام كريمات الوقاية من الشمس.

وأضاف الناظر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أنه يجب استخدام كريم الترطيب فى المساء بشكل يومى، كما أنه يجب عدم التعرض للشمس في حالة استخدام فيتامين سي أو كريمات فيتامين سي.

وتابع ان أصحاب البشرة الدهنية يجب ألا يستخدموا كريمات تزيد من التهابات البشرة وانسداد البشرة مما يؤدى إلى ظهور حبوب الشباب فى البشرة، منوهًا بأن حبوب الشباب مستمرة حتى 40 سنة.





قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، إن الحملات الرقابية لوزارة التموين مستمرة طوال العام على الأسواق وخاصة فى فترة الاوكازيون الشتوى والصيفى، لافتًا إلى أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين طوال العام على الرقم الخط الساخن 27942683، أو 19588.

وأضاف أبو الفضل، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " دى ام سي"، أنه يجب ان يكون المواطن ايجابيًا والا يسكت على اى مخالفة وان يطالب بحقه الضريبى والحصول على الفاتورة الضريبية التى تضمن حقه فى استبدال او استرجاع القطعة.

وتابع انه يجب التعرف على سعر القطعة قبل الخصم والسعر الحالى بعد الخصم، كما انه يجب مقارنة الأسعار جيدًا، والتأكد من أن العروض ليست وهمية والتأكد من جودة المنتج.









قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من 312 منطقة عشوائيات بتكلفة 29 ونصف مليار جنيه حتى الآن، بالإضافة إلى الانتهاء من بناء 195 ألف وحدة.

وأضاف "صديق" خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إنه على الرغم من جائحة كورونا سيتم الانتهاء من تطوير معظم المشروعات التى تم التخطيط لانتهائها بمنتصف 2021 ماعدا مشروع مثلث ماسبيرو، موضحا أنه سيتم الانتهاء منه فى ديسمبر 2021.





كشف الموسيقار محمد سلطان، عن تفاصيل عمله وزواجه من الفنانة الراحلة فايزة أحمد، مؤكدًا اعتزازه وحبه الكبيرين للنجمة الراحلة قائلا: "تزوجت عن قصة حب من الفنانة "مكوناش بنستغنى عن بعض.. كانت غالية عليا وإنسانة قوي وعطوفة وبتحب الناس".

وتابع الموسيقار محمد سلطان، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، "انا عندي ولدين من فايزة وهما دكاترة دلوقتي في فرنسا، وكمان قدمت معظم أعمالها، كانت بتشجعني قوى وهى قابلت الأستاذ عبدالوهاب وكلمته عليا وقالها قابلته قبلك، ونصحها بإنها تحط إيدها في إيدي وكان متوقع أن هابقى حاجة كبيرة".









قال دكتور محمود شاهين ، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية ، إنه مازال هناك شهر تقريبًا على نهاية فصل الشتاء واضاف " شاهين " ، خلال حواره ببرنامج صباحنا مصرى ، المذاع على فضائية الاولى المصرية ، أنه من الوارد ان نشهد تقلبات جوية مرة أخرى. واشار مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية ، إلى أنه من الضرورى متابعة النشرات الجوية لمعرفة أيام وأماكن التقلبات الجوية المتوقعة .









قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إن رؤية مصر 2030 تحث على التكامل بين أجهزة الدولة، ووزارة التضامن تكاملت على نفس المنهج بباقي مؤسسات الدولة، وتحولت من وزارة "الغلابة" لـ وزارة بناء الإنسان.

وأضاف الدكتور صلاح هاشم، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2 "، أن أعمال الوزارة لا تركز على فئة محدودة ، بل أن أعمالها تخص كافة شرائح المجتمع المصري، موضحًا أن الوزارة تكاملت مع وزارة الصحة وحققت نجاحات، خلال أزمة كورونا، إلى جانب تعاونها مع القوى العاملة؛ لبناء منظومة موحدة للعمالة غير المنتظمة.









قال ابو الغيط ، امين عام جامعة الدول، إن المنطقة على اعتاب مرحلة جديدة نكتشف أبعادها، ولا شك ان التحديات التى نتعرض لها لا يمكن مجابهتها والتصدى لها سوى بمنطق جماعى وبعمل مشترك.

وأضاف ابو الغيط، خلال كلمته المذاعة اليوم أننا نحتاج لتأسيس نظرة عابرة للقضايا فكل تهديد تتعرض له ارض عربية هو تهديد لامننا جميعًا.

وأشار إلى أنه كلما توحدت صفوفنا فيكون صعب على الآخرين ان يفوزوا ، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم يحمل رسالة مهمة للعالم ان الدول العربية تتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين.

وتابع انه ستظل هذه القضيه فى قلب الهموم العربية الي ان تستقل وتكون عاصمتها القدس الشرقيه باذن الله .







