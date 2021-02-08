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برلمان

نواب يقدمون تساؤلات لوزيرة التخطيط فى الجلسة العامة للبرلمان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:51 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
تساءلت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عن آلية تنفيذ خطة المواطن الاستثمارية التي أعلنت عنها وزارة التخطيط، وبما يسهل متابعة المواطن وتقييمه لها.  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).

كما تساءلت البرلمانية عن خطة التنمية الاقتصادية للحد من معدل الفقر في محافظة البحيرة، التي جاءت ضمن أفقر 5 محافظات علي مستوي الجمهورية وفقا لموقع الوزارة الرسمي، وماهو المعدل المتوقع بنهاية السنة المالية 2021.

واشارت راوية مختار، إلي عدد من الخدمات المُنفذة في محافظة البحيرة التي يتجاوز عدد سكانها 7 مليون نسمة، وفي مقدمتها نسب المباني المتصلة بالصرف الصحي، وعدد المستفيدين من خدمات الوحدات المحلية، بقولها : هل هذه نسب تتناسب مع حجم السكان بالمحافظة.

واستفسرت راوية مختار، عن الاجراءات التي تعمل عليها الوزارة لتشجيع الافراد على القيام بمشروعات صغيرة و هل تم دارسة التمكين المادي و الغير مادي التي تسعى الوزارة لتوفيرها.

بدوره انتقد النائب السيد جوهر، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا بالدقهلية، عدم اكتمال مشروعات تطوير عدد من محطات المياه بالدائرة، قائلا،:" بنشرب المياه بالمناوبة في قرى طلخا، مفيش حد كده دلوقتي ".

كما انتقد البرلماني حالة مستشفى طلخا العام، مستعرضا صور للمستشفى توضح حالتها السيئة، مطالبا بسرعة تطوير محطة مياه دميرة ، ومحطة مياه طلخا، وإستكمال مشروعات خطوط المياه بالدائرة.

وقال البرلماني : للأسف مدينة طلخا أصبحت مكتظة جدا وليس لها سوى مدخل واحد، مطالبا بإنشاء كوبرى جديد ليسهل حركة المواطنين إلى منطقة الجامعة.

من جانبها قالت النائبة ميرفت إليكسان، إن قانون إنشاء صندوق مصر السيادي من أفضل التشريعات التي صدرت مؤخرًا، متساءلة عن حجم الأصول غير المستغلة التي تم حصرها.

واشادت إليكسان، بتدريب وبناء القدرات داخل الوزارة علي الجودة، لاسيما وأهمية دراسة الجودة، فضلا عن أن التدريب يساعد في تصعيد القيادات، منوهة إلي أهمية أيضا خطة تنمية الاسرة المصرية.
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