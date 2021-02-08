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أخبار العالم

توتر دبلوماسي مع أوروبا.. روسيا تكشف سبب ترحيلها 3 دبلوماسيين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:54 م
المعارض الروسي نافالني
المعارض الروسي نافالني مع زوجته
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قسم الخارجي
أوضحت السلطات الروسية السبب الداعي إلى ترحيلها 3 دبلوماسيين أوروبيين، الاثنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

قالت موسكو على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن قرارها بترحيل ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين جاء ردًا على تصرفات بعض البعثات الأجنبية على خلفية المظاهرات غير المرخصة الأخيرة في روسيا، التي حدثت في أعقاب صدور حكم على المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني. 

وقررت موسكو ترحيل موظفي القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورج، وموظف السفارة الألمانية في موسكو، بعد مشاركتهم، يوم 23 يناير، في الاحتجاجات المنظمة من قبل أنصار المعارض الروسي المعتقل، أليكسي نافالني، دعما له. 

وقال بيسكوف إن قرار الترحيل جاء "نتيجة للخطوات التي اتخذتها بعض البعثات الأجنبية على خلفية الاضطرابات غير الشرعية. 

وأكد بيسكوف إن قرار الترحيل يأتي على خلفية حزم موسكو بعدم تسامحها مع دعم المتظاهرين في مظاهرات غير مرخصة. 

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، في تدوينة نشرها عقب زيارته إلى موسكو، في 4-6 فبراير، إن روسيا "تبتعد عن الاتحاد الأوروبي أكثر فأكثر، وإنها ترى في القيم الديمقراطية تهديدًا وجوديًا". 
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