حاجة تفتح النفس.. طريقة عمل الدجاج بـ 3 وصفات شهية

يعتبر الدجاج من اكثر الاكلات الشهية التى يحبها الملايين حول العالم ويمكن طهيها بطرق متعددة وتتفاوت جودة المذاق من نوع لآخر.

طريقة عمل الدجاج بـ 3 وصفات شهية تتميز بنكهة مميزة ومذاق لذيذ يجعل الكل لديه رغبة فى تناولها. ونقدم لكم

طريقة دجاج بصوص الكريمة لـ غادة جميل





مقادير دجاج بصوص الكريمة

8 قطع دجاجة مسلوقة

كريمة لباني

زبادي

ثوم مفروم

بصل اخضر مفروم

مشروم طازج

ثوم بودرة

بصل بودرة

بطاطس حلقات

صويا صوص

زبدة

زيت

ملح فلفل اسود







طريقة تحضير دجاج بصوص الكريمة

* ذوبي الزبدة وتبليها بالملح والفلفل ثم ضيفي الثوم المفروم وقلبيها جيدا ثم ضيفي قطع الدجاج وحمريها





* ضيفي البصل وباقي الثوم وتبلي بالبصل والثوم البودرة ثم ضيفي المشروم وقلبيهم جيدا واتركيها لتتشوح ثم ضيفي الصويا صوص





* اقلي البطاطس في الزيت ثم اخلطي الزبادي مع الكريمة وضيفيهم على الدجاج





* احضري بايركس ثم رصي طبقة من البطاطس ثم ضيفي الدجاجة بخليط المشروم وادخليها الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي الغامق وقدميها



طريقة عمل ملوخية بالفراخ

لـ أميرة شنب





مقادير ملوخية بالفراخ

فرخة بلدي مسلوقة

ملوخية

شوربة

سمنة

ثوم مفروم

كزبرة ناشفة

لتحمير الدجاج

سمنة

ملح وفلفل

قرفة

حبهان

مستكة

للتقديم

أرز بالشعرية







طريقة تحضير ملوخية بالفراخ

* في طاسة تسخن السمنة البلدي مع ملح وفلفل وقرفة وحبهان ومستكة ثم تشوح الفراخ، تسخن الشوربة ثم تضاف الملوخية





* في طاسة تسخن سمنة مع الثوم المفروم، كسبرة ناشفة ثم تضاف إلى الملوخية و تقدم مع الأرز بالشعرية.

طريقة عمل صينية دجاج بالبطاطس

لـ اميرة شنب

مقادير صينية دجاج بالبطاطس

4 دجاج مقطع

كيلو مكعبات بطاطس نصف سلقة

1 بصل أحمر مبشور

ملح فلفل

ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زعتر طازج

1 لتر طماطم بيوريه

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة روزماري

سمنة أو زبدة







طريقة تحضير صينية دجاج بالبطاطس

* تتبل قطع الدجاج بنصف كمية البصل وكل التوابل وتترك في التتبيلة وعصير الليمون والروز ماري والزعتر في الطاسة تشوح مكعبات البطاطس في الزبدة ويضاف إليها التوابل والزعتر والروزماري





* يضاف بيوريه الطماطم وملعقة من السكر وتقلب جيدًا وتترك حتى تغلي و يوضع الخليط في البايركس في طاسة أخرى تشوح قطع الدجاج حتى تصل إلى اللون الذهبي





* توضع قطع الدجاج داخل البايركس مع البطاطس ثم توضع بيوريه الطماطم على قطع الدجاج ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.



